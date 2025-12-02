Venerdì al mercato di Cerveteri open-day vaccinale della Asl Roma 4

Camper mobile dell’Azienda Sanitaria Locale operativo dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Nuovo open-day vaccinale a Cerveteri. Venerdì 5 dicembre in Largo Almunecar, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 sarà presente un camper mobile per effettuare vaccinazioni gratuite per età, patologia e condizioni di rischio. Non occorre la prenotazione.

“Un’iniziativa importante per la cittadinanza soprattutto in questo periodo dell’anno in cui il virus dell’influenza sta raggiungendo il picco massimo – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore del Comune di Cerveteri che ha patrocinato l’iniziativa – una mattinata durante la quale chiunque voglia, senza appuntamento e in tempi davvero rapidi, potranno fare il vaccino antinfluenzale. Ringrazio per tanto la direzione generale della Asl Roma 4 per aver offerto alla cittadinanza di Cerveteri questa opportunità ed invito tutti gli interessati a recarsi presso il camper mobile messo a disposizione dall’azienda”.