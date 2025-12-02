Tutto esaurito all’Alberghiero: successo per il Tea Welcome di Ladispoli

Una partecipazione entusiasmante e oltre ogni aspettativa ha accolto il Tea Welcome dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, che si è tenuto sabato 29 novembre dalle 16 alle 18. L’Istituto di via Federici, forte della sua consolidata tradizione nell’enogastronomia e nell’accoglienza turistica, ha aperto le sue porte a un pubblico numeroso di studenti delle Scuole Medie e alle loro famiglie.

Il pomeriggio è stato un successo grazie al grande lavoro di squadra: Docenti, assistenti tecnici, collaboratori e allievi hanno collaborato per offrire dimostrazioni pratiche nei Laboratori all’avanguardia. Un ringraziamento particolare va agli studenti, che sono stati i veri protagonisti nell’allestimento del ricco buffet di benvenuto.

L’evento ha visto impegnati, tra gli altri, la Prof.ssa Anna Capodacqua (Seconda Collaboratrice della Dirigente Prof.ssa Lidia Cangemi), i docenti di Sala Prof.ssa Donatella Di Matteo e Prof. Michele Comito, e il team di accoglienza e ricevimento composto dalla Prof.ssa Giovanna Albanese e dal Prof. Renato D’Aloia. In Cucina hanno operato i Professori Luciano Cucullo, Salvatore Esposito e Francesco Riili, supportati dai Tecnici di Laboratorio, e l’Assistente Tiziana Feliciano alla Reception.

La Scuola e la Formazione

Ospitato nella moderna sede inaugurata nel 2013, l’Alberghiero di Ladispoli garantisce una preparazione culturale completa e competenze professionali specifiche in tre indirizzi: Enogastronomia (con la nuova opzione in Prodotti dolciari), Servizi di Sala e Vendita, e Accoglienza Turistica.

La formazione include due lingue straniere (inglese e francese) e un’ampia possibilità di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero.

L’Istituto, facilmente raggiungibile in treno o autobus, offre un percorso d’eccellenza che apre le porte sia alla prosecuzione degli studi che all’immediato ingresso nel mondo del lavoro.

L’appuntamento è ora per l’ Open Night di sabato 13 dicembre, dalle 18 alle 20. Vi aspettiamo!