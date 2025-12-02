Parte il Natale Caerite 2025: musica, teatro, gospel, eventi rionali e tradizione natalizia

Tanti eventi ad ingresso gratuito da venerdì 5 dicembre fino a metà gennaio. Nel weekend la Festa dell’Olio Nuovo, la Festa della Pizzetta Fritta e poi il Concerto del Gruppo Bandistico Cerite, serate Gospel e il Presepe Vivente

Concerti, spettacoli teatrali, serate gospel, momenti legati alla tradizione natalizia, eventi per bambini, feste rionali, mercatini e un villaggio di Natale nel cuore del Centro Storico di Cerveteri, dove ogni pomeriggio, elfi e folletti allieteranno i più piccoli nel periodo delle festività.

Comincia il programma del Natale Caerite 2025, un calendario di eventi ricco, con che da venerdì 5 dicembre sino alla prima metà di gennaio intratterrà il pubblico con tutti spettacoli ad ingresso gratuito, tra Sala Ruspoli, l’Aula Consiliare del Granarone e Piazza Risorgimento.

“Un cartellone di iniziative sul quale abbiamo lavorato molto, per offrire alla città un’offerta culturale di qualità e interesse – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – un Natale che come tradizione inizierà con la Festa dell’Olio Nuovo, organizzata dall’Associazione 3.0 e dall’Assessorato alle Politiche Agricole e con la Festa della Pizzetta Fritta del Rione Madonna dei Canneti. Proseguiremo poi con concerti e spettacoli teatrali, e tra i tanti evidenzio con piacere quelli della rassegna CaereMusica, l’evento ‘Boccaccio in Scena’, i concerti a lume di candela de Le Capinere e le grandi serate Gospel, fino ai consueti appuntamenti con il Gruppo Bandistico Cerite, la ‘Befana Cerveterana’ e il ‘Presepe Vivente’”.

“Non mancherà poi il villaggio di Natale – aggiunge la Cennerilli – il Centro Storico di Piazza Risorgimento si illuminerà a festa con luminarie e giochi di luce davvero suggestivi, che ci faranno vivere nel pieno la magia del Natale”.

“Nelle prossime ore – prosegue l’Assessore Cennerilli – pubblicheremo il programma dettagliato di tutti gli eventi, ai quali sin da ora vi invito a partecipare. Ci saranno iniziative per tutta la famiglia, dai più grandi ai più piccoli. Ringrazio con l’occasione, il personale dell’Ufficio Cultura, nelle persone della Responsabile del Servizio la Dottoressa Isabella Massicci e i funzionari Desiree Mencarini e Fabrizio Sale, con i quali in queste settimane è stato fatto un lavoro davvero capillare per l’organizzazione e la realizzazione del programma”.