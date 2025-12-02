Appuntamento letterario al Rotary Club Ladispoli Alsyum

L’esercito dei Giusti. Una storia vera .Parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluta ad ADMO Lazio

Si annuncia come un pomeriggio ricco di emozioni, di cultura e solidarietà, quello organizzato dal “Rotary Club Ladispoli Alsyum” per il prossimo sabato 13 dicembre. Presso la sede di via Livorno 6, grazie alla disponibilità del Presidente Marìka Paris, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Roberta Spaccini “L’esercito dei Giusti. Una storia vera” (Graus edizioni). A dialogare con l’autrice ci sarà Francesca Lazzeri, mentre le letture saranno a cura di Valentino Spadoni.

“Questo libro nasce il 17 marzo 2022 in una camera di ospedale, un ospedale pediatrico. – ci racconta Roberta – Chi lo ha scritto, in realtà, sono tante persone insieme, quelle che, io e mio figlio Giulio, abbiamo conosciuto in sette mesi di ricovero presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, e poi durante i Day hospital di controllo.”

La nostra storia si intreccia con tante altre storie, vicende, esperienze, volti, paesi, culture, lingue, religioni… di esseri umani accomunati dal dolore e dalla speranza. “Un mondo parallelo, come lo abbiamo definito, che esiste e in cui la gente vive, perché dentro gli ospedali si vive. E lì dentro – sottolinea Roberta – ci sono le lacrime, ma anche i sorrisi, racchiusi in un immenso amore che non esiste nella vita “normale”, quella fuori. Dalla lettura uscirete sicuramente più ricchi, culturalmente e umanamente, questa è l’unica certezza che possiamo assicurarvi. E vi innamorerete della vita – conclude Roberta – come lo sono i guerrieri dell’esercito dei giusti.” Da segnalare che parte del ricavato della vendita del libro (costo €15.00) sarà devoluto all’ADMO Lazio.

Roberta Spaccini è nata a Marsciano(PG) nel 1972. Vive a Ladispoli (RM) con il marito e i due figli. È laureatain Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Perugia. Ha iniziato a scrivere articoli per testate locali e ha collaborato a pubblicazioni di antologie e lavori editoriali in uffici stampa.

Si è dedicata con anima e corpo alla famiglia, ma non ha smesso mai di scrivere e di interessarsi alle attività

di volontariato, fin dalla giovane età. È autrice di “Gli aspiranti acrobati” (Bertoni Editore, 2019) e “Io e il mio amico Pan” (Pav Edizioni, 2022).

Le lacrime più vere le ho viste qui dentro.

La gioia più vera l’ho provata qui dentro.

Gli abbracci più veri li ho ricevuti qui dentro.

Un mondo autentico, senza alcun filtro, al contrario di quello fuori.