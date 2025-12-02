Sport For You 2 al Campionato d’Abruzzo: due giornate che raccontano molto più di una gara

Il 22 e 23 novembre la Sport For You 2 ha preso parte al Campionato d’Abruzzo, una manifestazione che, prima ancora di definire classifiche, ha messo in luce il percorso di crescita dei giovani atleti impegnati in gara. È stato un fine settimana che ha permesso di osservare da vicino il valore formativo del Taekwondo, al di là del risultato sportivo.

Sabato 22 novembre: l’esordio di Emma nella nuova categoria

La trasferta si apre con Emma, chiamata al debutto nella categoria Rosse/Nere. Un passaggio significativo, che comporta non solo un innalzamento del livello tecnico, ma anche un incremento della richiesta mentale.

Emma affronta entrambi i round con decisione, prende vantaggio, impone ritmo e mostra di possedere gli strumenti necessari per competere in questa nuova fascia. Alcune difficoltà nella gestione dell’emozione e del vantaggio, però, cambiano l’andamento dell’incontro.

Nonostante questo, la sua prestazione ha rappresentato un momento importante del percorso: ciò che non è arrivato sul tabellone è stato sostituito da una crescita visibile, maturata proprio nelle fasi più delicate del match.

La gara di Emma conferma che la strada è quella giusta e che il livello tecnico richiesto è alla sua portata.

Il ruolo della guida nella formazione dell’atleta

In un contesto come il Taekwondo, il ruolo del Maestro va oltre l’insegnamento delle tecniche. È una figura che accompagna l’atleta nello sviluppo personale, nella disciplina e nella gestione delle difficoltà.

Non sono le medaglie a definire un percorso, ma i valori che vengono trasmessi: rispetto, impegno, resilienza. La crescita di Emma lo dimostra con chiarezza.

Domenica 23 novembre: tre giovani protagonisti sul campo di gara

La seconda giornata ha visto impegnati Alessia, José e Francesco, tre atleti con caratteristiche diverse e accomunati dalla volontà di mettersi alla prova in un contesto più impegnativo.

Alessia – Il debutto nella nuova categoria

Alessia affronta un primo round incerto, ma nel secondo modifica atteggiamento e ritmo, recuperando punto dopo punto fino al pareggio. L’incontro si chiude per via delle ammonizioni, ma la sua capacità di reagire e di adattarsi alla pressione fa della sua prestazione un bronzo dal grande valore tecnico ed emotivo.

José – La sfida con l’emozione in gara

José arriva preparato, dopo un riscaldamento impeccabile. L’ingresso sul campo di gara, però, porta con sé la componente emotiva: distanze meno precise e scelte affrettate hanno reso l’incontro più complesso. Nonostante questo, José ha dimostrato determinazione, rimanendo sempre nel match. Il bronzo conquistato rappresenta per lui un importante passo avanti.

Francesco – Il coraggio del più giovane

Francesco affronta una gara intensa con grande lucidità per la sua età. Ogni scambio è gestito con attenzione e determinazione. Il bronzo finale testimonia una crescita costante e un carattere pronto ad affrontare sfide sempre più importanti.

Il ruolo dei genitori: un supporto che va oltre il risultato

Nel mondo giovanile sportivo è naturale che i genitori nutrano aspettative, spesso legate al desiderio di vedere i figli vincere. Tuttavia, il Taekwondo insegna che l’obiettivo non è solo il risultato, ma l’evoluzione dell’atleta.

Accompagnare un figlio nello sport significa apprezzare il processo, non solo l’esito; valorizzare l’impegno più del punteggio; interpretare ogni gara come un’opportunità di crescita.

Non si tratta di accettare passivamente la sconfitta, ma di comprendere che il vero valore sta in ciò che il bambino impara mentre prova a superare se stesso.

Cosa resta da questo Campionato

Le gare del 22 e 23 novembre hanno restituito un quadro chiaro: il lavoro svolto è positivo, ma c’è ancora spazio per crescere.

Ogni bronzo ottenuto dai quattro atleti non rappresenta una frenata, ma un punto di partenza.

Il margine di miglioramento è grande, e il Campionato d’Abruzzo ha indicato in quale direzione continuare ad allenarsi, con ancora più consapevolezza e motivazione.

Conclusione

Gara dopo gara.

Allenamento dopo allenamento.

Passo dopo passo.

La crescita dei giovani atleti della Sport For You 2 prosegue, sostenuta dall’impegno degli allenatori, dalla partecipazione delle famiglie e dalla dedizione dei ragazzi.

Un domani, quando saranno adulti, potranno guardare indietro a questi momenti e riconoscere che il loro percorso è iniziato qui, con sacrificio, determinazione e valori solidi.

Sport For You 2. Una squadra che costruisce il futuro.