Cerveteri, nascono le “aiuole sponsorizzate”: gestisci uno spazio verde in cambio di pubblicità

“Un progetto che da un lato ci consentirà di avere spazi verdi più curati e adornati, dall’altro consentirà a privati, imprenditori e associazioni del terzo settore di promuovere gratuitamente la propria attività posizionando un banner con il loro nome e logo. Nei giorni scorsi in Giunta abbiamo approvato la delibera, un atto che di fatto ci consente di dare ‘in adozione’ rotatorie e aree verdi stradali della nostra città. Un’iniziativa che crediamo possa rappresentare un’occasione importante per Cerveteri e per chiunque vorrà aderirvi”. A dichiararlo è Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, che prosegue:

Un progetto a cui ho lavorato e che oggi è operativo grazie al lavoro del personale dell’Ufficio Ambiente, che ringrazio per il lavoro svolto. Sostanzialmente, tutti i privati che vorranno prendere in gestione una rotatoria o un’area verde, occupandosi del loro allestimento e della manutenzione, potranno farlo e in cambio verrà consentito loro di esporre gratuitamente il loro nome e logo. Chiaramente, ogni progetto sarà valutato dall’Amministrazione comunale e una volta approvato avrà una durata massima di cinque anni”.

“Una collaborazione tra pubblico e privato – conclude Gnazi – che crediamo possa darci una città più bella e più verde senza costi a carico della collettività”.