L’amministrazione comunale informa che a grande richiesta torna “10 lettori vs 10 scrittori”, il progetto del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino che prevede la nascita del nuovo Gruppo di Lettura della Biblioteca di Ladispoli: 10 nuovi lettori che, per 10 mesi, condivideranno la lettura di 10 libri, scelti tra quelli vincitori dei principali premi letterari italiani e internazionali per l’anno 2024.

Siamo già alla terza edizione di questo progetto che ha avuto molto successo tra i nostri utenti e, come di consueto, daremo la possibilità di vivere questa esperienza a chi ancora non l’ha fatto.

Un Gruppo di Lettura (GdL) è formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune e, successivamente, ne discutono insieme, ne approfondiscono i temi e ne condividono le emozioni.

La lettura, infatti, non è necessariamente un’attività solitaria e partecipare ad un GdL è un’occasione per allargare i propri orizzonti, scoprire opere ed autori al di fuori delle proprie consuete inclinazioni, socializzare con persone che condividono la stessa passione per la lettura cogliendo l’occasione di osservare le cose anche dal punto di vista degli altri.

Gli incontri del GdL della Biblioteca di Ladispoli avranno luogo una volta al mese e, per l’edizione 2025-2026, si terranno il martedì a partire dalle ore 16:00. Il primo incontro è già fissato a martedì 09 dicembre e il secondo avverrà dopo circa 4 settimane, il 13 gennaio 2026.

Ladispoli: torna “10 lettori vs 10 scrittori” in Biblioteca

Sarà nostra cura fornire ai membri del gruppo, di volta in volta, le copie del romanzo del mese. Nell’incontro iniziale di martedì 9 dicembre 2025 ci sarà la presentazione dei partecipanti, la condivisione di regole e buone pratiche per far funzionare al meglio il gruppo e la distribuzione del primo libro proposto che, come sempre, scoprirete a sorpresa il giorno dell’incontro!

Se siete interessati a far parte del GDL 25-26 della Biblioteca di Ladispoli vi invitiamo ad inviarci le vostre adesioni esclusivamente via email all’indirizzo [email protected] , specificando i seguenti dati:

nome, cognome, età, numero di telefono ed email, professione e breve presentazione di chi siete e perché vorreste farne parte.