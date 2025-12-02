A12 Roma – Civitavecchia: chiusa per una notte l’uscita dello svincolo si Santa Severa santa Marinella

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cerveteri Ladispoli.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.