Allumiere: Il 7 e 8 Dicembre iniziano le feste all’insegna della solidarietà

Il 7 e l’8 Dicembre si preannunciano come due giornate indimenticabili, intense e suggestive, pronte a dare il via alle festività natalizie con un programma ricchissimo che coniuga la magia del Natale con i valori fondamentali della solidarietà e dell’inclusività. Un’iniziativa corale che vedrà l’intera comunità unita per regalare a tutti un inizio di festa emozionante

Un Palcoscenico di Emozioni e Arte

Il cuore della manifestazione batterà a ritmo di musica e spettacolo. Il programma prevede una fitta agenda di eventi artistici che spaziano in diverse discipline:

Concerti e Cori Natalizi: Le più belle melodie delle feste risuoneranno per la città, toccando le corde del cuore.

Danza e Spettacoli: Coreografie suggestive e performance artistiche arricchiranno le vie e le piazze.

Magia e Circo: L'incanto degli spettacoli circensi e di magia lascerà a bocca aperta grandi e piccini.

Non può essere Natale senza i suoi appuntamenti più amati. I visitatori potranno immergersi nell’atmosfera unica dei Mercatini di Natale, l’occasione perfetta per trovare doni artigianali e gustare le specialità locali.

Il culmine delle celebrazioni arriverà con i momenti più attesi:

La tradizionale Parata Natalizia , che porterà gioia e colore in tutta la città.

Il toccante Momento della Pace , un'occasione di riflessione sui valori universali.

L'emozionante Accensione dell'Albero e delle Luminarie, che illuminerà le serate dei due giorni.

Grande attenzione è stata dedicata ai bambini, che troveranno attrazioni da favola pensate apposta per loro:

La Casa di Babbo Natale , dove potranno incontrare l’uomo vestito di rosso e consegnare le loro letterine.

Il Regno del Ghiaccio , un allestimento spettacolare che li trasporterà in un paesaggio polare incantato.

, un allestimento spettacolare che li trasporterà in un paesaggio polare incantato. La golosissima Fontana del Cioccolato, una dolce tentazione che renderà la visita ancora più indimenticabile.

Dietro la ricchezza del programma c’è un grande sforzo di squadra. L’evento è il risultato della proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Proloco, l’Università Agraria e le numerose Associazioni locali. Tutti sono al lavoro per creare le migliori atmosfere natalizie e garantire che ogni dettaglio sia curato con passione e dedizione.

Un ringraziamento speciale va alla Regione Lazio, il cui sostegno è stato fondamentale per la realizzazione di questa manifestazione che celebra l’unione e lo spirito delle feste.

Non mancate! Il 7 e 8 Dicembre, l’appuntamento è con la magia del Natale e la gioia della condivisione.