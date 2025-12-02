Allumiere: Il 7 e 8 Dicembre iniziano le feste all’insegna della solidarietà

Il 7 e l’8 Dicembre si preannunciano come due giornate indimenticabili, intense e suggestive, pronte a dare il via alle festività natalizie con un programma ricchissimo che coniuga la magia del Natale con i valori fondamentali della solidarietà e dell’inclusività. Un’iniziativa corale che vedrà l’intera comunità unita per regalare a tutti un inizio di festa emozionante
Un Palcoscenico di Emozioni e Arte
Il cuore della manifestazione batterà a ritmo di musica e spettacolo. Il programma prevede una fitta agenda di eventi artistici che spaziano in diverse discipline:
- Concerti e Cori Natalizi: Le più belle melodie delle feste risuoneranno per la città, toccando le corde del cuore.
- Danza e Spettacoli: Coreografie suggestive e performance artistiche arricchiranno le vie e le piazze.
- Magia e Circo: L’incanto degli spettacoli circensi e di magia lascerà a bocca aperta grandi e piccini.
Non può essere Natale senza i suoi appuntamenti più amati. I visitatori potranno immergersi nell’atmosfera unica dei Mercatini di Natale, l’occasione perfetta per trovare doni artigianali e gustare le specialità locali.
Il culmine delle celebrazioni arriverà con i momenti più attesi:
- La tradizionale Parata Natalizia, che porterà gioia e colore in tutta la città.
- Il toccante Momento della Pace, un’occasione di riflessione sui valori universali.
- L’emozionante Accensione dell’Albero e delle Luminarie, che illuminerà le serate dei due giorni.
Grande attenzione è stata dedicata ai bambini, che troveranno attrazioni da favola pensate apposta per loro:
- La Casa di Babbo Natale, dove potranno incontrare l’uomo vestito di rosso e consegnare le loro letterine.
- Il Regno del Ghiaccio, un allestimento spettacolare che li trasporterà in un paesaggio polare incantato.
- La golosissima Fontana del Cioccolato, una dolce tentazione che renderà la visita ancora più indimenticabile.
Dietro la ricchezza del programma c’è un grande sforzo di squadra. L’evento è il risultato della proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Proloco, l’Università Agraria e le numerose Associazioni locali. Tutti sono al lavoro per creare le migliori atmosfere natalizie e garantire che ogni dettaglio sia curato con passione e dedizione.
Un ringraziamento speciale va alla Regione Lazio, il cui sostegno è stato fondamentale per la realizzazione di questa manifestazione che celebra l’unione e lo spirito delle feste.
Non mancate! Il 7 e 8 Dicembre, l’appuntamento è con la magia del Natale e la gioia della condivisione.