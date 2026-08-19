Le testimonianze dei tanti cittadini truffati

Allarme al mercato di Ladispoli, dove diverse persone hanno segnalato sui social il furto del portafoglio. Le testimonianze raccontano episodi avvenuti anche nel giro di pochi minuti e una situazione che avrebbe portato diverse vittime a recarsi dai Carabinieri per presentare denuncia.

«Chiedo scusa, stamattina al mercato mi hanno rubato il portafoglio o perso verso le 11 in via Firenze. Se qualcuno l’ha trovato gentilmente lo può portare ai vigili o alla polizia, grazie», scrive una cittadina, lanciando un appello per recuperare documenti e carte.

A raccontare quanto accaduto alla madre è un’altra utente: «Questa mattina hanno fatto una strage a quanto pare! Mia madre e altre 5 signore nel giro di pochi minuti». Il portafoglio della donna sarebbe stato ritrovato, ma senza denaro: «Ovviamente senza un centesimo, perché pure gli spicci si sono presi».

Ladispoli, raffica di furti al mercato

In un altro caso il recupero è avvenuto grazie a un biglietto da visita contenuto nel portafoglio: «È stata chiamata addirittura dal suo dentista perché all’interno aveva un suo biglietto da visita e lo hanno gentilmente contattato».

Un’altra testimonianza invita invece a controllare attentamente anche nelle aree di parcheggio: «Guarda intorno, anche mio cugino: hanno preso i soldi e buttato tra una macchina e l’altra parcheggiata il portafoglio con i documenti».

Tra i commenti c’è anche chi racconta un episodio precedente: «Aspetta e spera. Mi dispiace, a me me l’hanno rubato a luglio, nessun documento ricevuto. Avevo tutto: patente, carte e documento d’identità. E non solo, mi hanno anche prelevato 500 euro».

Le numerose segnalazioni avrebbero contribuito a creare code presso la caserma dei Carabinieri di Ladispoli, dove le persone coinvolte si sono recate per formalizzare le rispettive denunce.

Si tratta di testimonianze pubblicate dai cittadini e non di episodi al momento verificati singolarmente dalle autorità. Resta però alta la preoccupazione tra i frequentatori del mercato, soprattutto alla luce della quantità di segnalazioni emerse nella stessa mattinata.