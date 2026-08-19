Ladispoli, otto ragazzi iniziano il tirocinio a “In Onda”. Fargnoli: «L’inclusione deve tradursi in opportunità concrete»

Con l’Amministrazione del sindaco Alessandro Grando, oggi a “In Onda – La Spiaggia per Tutti” è iniziato un percorso importante.Otto ragazzi hanno cominciato un tirocinio lavorativo della durata di un mese. Non è soltanto un’esperienza professionale: è un’opportunità concreta per sviluppare autonomia, assumere responsabilità, valorizzare le proprie capacità e sentirsi parte attiva della comunità..

Come assessore alle Politiche sociali, considero questo uno degli aspetti più importanti del progetto. L’inclusione non può rimanere una parola: deve tradursi in occasioni vere di partecipazione, crescita e dignità.

Il nostro obiettivo è accompagnare questi ragazzi verso una maggiore autonomia e riconoscere pienamente il loro ruolo nella società civile. Perché quando a una persona viene offerta un’opportunità autentica, a crescere non è soltanto quella persona: cresce tutta la comunità.

Ringrazio il sindaco Alessandro Grando, il delegato al Demanio Pierpaolo Perretta, il dirigente Carlo Monda, gli uffici dei Servizi sociali, e la Cooperativa Sociale Cassiavass per il lavoro e la collaborazione.

Benvenuti nella squadra, ragazzi. “In Onda” è ancora più vostra.