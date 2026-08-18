HERO BRACCIANO 2026, 30 chilometri a nuoto per una nuova sfida sul Lago di Bracciano

Il 30 agosto Umberto Casani tenterà la circumnavigazione completa del lago a nuoto. Intorno alla sua impresa una giornata di sport, inclusione e solidarietà con tre villaggi sportivi gratuiti

Il Lago di Bracciano si prepara a diventare lo scenario di una sfida sportiva senza precedenti. Il prossimo 30 agosto, alle 6:30, Umberto Casani tenterà di circumnavigare a nuoto l’intero lago, affrontando un percorso di circa 30 chilometri con l’obiettivo di stabilire un nuovo record.

La partenza è prevista dall’altezza di via della Sposetta Vecchia, a Bracciano, mentre l’arrivo è atteso intorno alle 16:30 sulla spiaggia libera del Lungolago Giuseppe Argenti.

La prova attraverserà idealmente l’intero comprensorio lacustre, coinvolgendo Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano e il XV Municipio di Roma Capitale. Un’impresa individuale che diventa così il cuore di un progetto molto più ampio: HERO BRACCIANO 2026, manifestazione dedicata allo sport, all’inclusione, alla solidarietà e alla valorizzazione del territorio.

Casani, classe 1988, pratica nuoto fin dall’età di sei anni. Dopo un percorso agonistico nel mezzofondo e nel fondo, ha continuato a cimentarsi nelle acque libere, affrontando prove di crescente difficoltà. Nel 2010 ha completato la traversata del Lago di Bolsena, lunga 13 chilometri, mentre nel 2016 ha circumnavigato il Lago di Vico, percorrendo 17 chilometri.

Ora la sfida più impegnativa: 30 chilometri in acqua, con partenza alle prime ore del mattino e un’intera giornata davanti per raggiungere il traguardo.

Ma HERO BRACCIANO non sarà soltanto una competizione. Le sponde del lago ospiteranno tre villaggi sportivi a ingresso gratuito, pensati per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati. A Bracciano, sul Lungolago Giuseppe Argenti, le attività saranno in programma dalle 10 alle 19; ad Anguillara Sabazia, in Piazza del Molo, dalle 10 alle 18; a Trevignano Romano, sempre in Piazza del Molo, dalle 10 alle 23.

Il pubblico potrà assistere a dimostrazioni e cimentarsi in numerose discipline, tra cui atletica, badminton, baskin, basket, calcio, canoa, ginnastica artistica, judo, karate, nuoto, pallavolo, pickleball, pugilato, SUP, SUP Rescue e tiro a segno.

Per facilitare gli spostamenti tra i diversi punti della manifestazione sarà inoltre disponibile un servizio navetta gratuito, attivo tra i tre villaggi. Le attività e il servizio navetta saranno sospesi tra le 12 e le 16.

Grande attenzione anche alla solidarietà. L’iniziativa sostiene il progetto “Insieme per Elena”, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sindrome PGAP1 e sull’importanza della ricerca scientifica sulle malattie genetiche ultra-rare.

La manifestazione è accompagnata da un’ampia rete istituzionale e sportiva e coinvolge i Comuni affacciati sul lago, insieme a federazioni, enti e associazioni. Un modello di collaborazione che punta a trasformare l’evento in un appuntamento ricorrente e in uno strumento di promozione del territorio.

Alle 18, a Bracciano, è prevista la cerimonia di accoglienza di Umberto Casani. La giornata si concluderà invece a Trevignano Romano, alle 21, con la cerimonia ufficiale di chiusura.

Una grande sfida personale diventa così un’occasione collettiva: 30 chilometri per superare i propri limiti e, allo stesso tempo, raccontare un territorio attraverso lo sport, l’inclusione e la solidarietà.