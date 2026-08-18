La rassegna che negli anni ha ospitato i più grandi nomi della musica italiana festeggia vent’anni di storia e spettacolo. Il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Cartellone di altissimo livello”. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Celebriamo 20anni di questa storica manifestazione con quattro serate d’eccezione e artisti amati dal grande pubblico, tutte ad ingresso gratuito”

“Venti anni di storia, di musica, spettacolo, grandi eventi, comicità, teatro, di momenti memorabili: quest’anno Etruria Eco Festival giunge alla sua ventesima edizione e festeggia questo anniversario con un programma straordinario. Al Parco della Legnara, nel cuore del Centro Storico di Cerveteri, arrivano Max Gazzé, Daniele Silvestri, i ‘Musici’ con un grande omaggio a Francesco Guccini e ‘Stazioni Lunari’, una serata-evento che vedrà coinvolti numerosissimi artisti. Come sempre, tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito. Vi aspettiamo a Cerveteri, per emozionarci ancora con il Festival più atteso di tutto il Centro Italia”. Così Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, annuncia il cartellone della ventesima edizione di Etruria Eco Festival, in programma da venerdì 21 a lunedì 24 agosto. Il Festival, è realizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale e il sostegno di Multiservizi Caerite.

Etruria Eco Festival 20 a Cerveteri con Daniele Silvestri, Max Gazzè e il tributo a Francesco Guccini

Al Parco della Legnara è intanto in corso “Aspettando l’Etruria Eco Festival”: nella serata di Ferragosto, a calcare il palco è stato Enrico Capuano e la Tammurriata Rock, mentre domani, mercoledì 19 agosto sarà il turno di Piotta, con una tappa del “Si riparano ricordi – tour”, sempre con ingresso gratuito.

“Dopo i tanti spettacoli dell’Estate Caerite, che hanno visto calcare il palco anche ad artisti di fama internazionale, siamo pronti a vivere queste serate di grande spettacolo con l’Etruria Eco Festival, una delle manifestazioni a cui il nostro territorio è maggiormente legato ed affezionato – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – abbiamo pensato ad un programma con artisti conosciuti e amati dal grande pubblico, volti noti le cui canzoni negli anni sono rimaste impresse nelle nostre teste e che tutti almeno una volta abbiamo avuto modo di cantare con gli amici o in qualunque contesto. Artisti popolari come Daniele Silvestri e Max Gazzè, tra l’altro due ritorni storici all’interno di Etruria Eco Festival, ma anche un omaggio straordinario al poeta Francesco Guccini: insomma, un programma che sono certa vi piacerà e richiamerà, proprio come nello stile di Etruria Eco Festival, tantissimo pubblico in città”.

Ad aprire la 20esima edizione di Etruria Eco Festival, venerdì 21 agosto, sarà la serata “Stazioni Lunari”, una fusione musicale che travalica stili e generi. Ad esibirsi Cristiano Godano, Nada, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali e “L’Amante”.

Sabato 22 agosto sarà il turno di Max Gazzè, con una tappa del tour “L’ornamento delle cose secondarie”, partito dopo l’uscita del suo omonimo album. Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico e pilota sopra le righe: Max Gazzè è un artista ed un uomo capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grandissimo successo. In ogni cosa lo muovono una passione e una vitalità sconfinate, un’energia che lui trasmette al pubblico in uno scambio reciproco.

I suoi testi più poetici (“L’uomo più Furbo”, “Su un Ciliegio Esterno”, “Mentre Dormi”), le sue composizioni più sperimentali (”Il Bagliore Dato a Questo Sole”, “Questo Forte Silenzio” o “Colloquium Vitae”), sono amati tanto quanto le sue più note ‘hit’ (“Una Musica Può Fare”, “Sotto Casa”, “La Vita Com’è”).

Opening affidato a “I Patagarri”, che accenderanno la serata con un mix elettrizzante di swing e gipsy jazz, con influenze che spaziano dai suoni di New Orleans ad artisti come Paolo Conte, Django Reinhardt e Ray Charles.

Domenica 23 agosto torna un “amico” di Etruria Eco Festival: dopo il successo del 2020, al Parco della Legnara c’è Daniele Silvestri e il suo “Canzoni a sdraio tour”. Il cantautore romano sarà protagonista di una serata di musica ed emozioni, ripercorrendo la sua carriera e i suoi più grandi successi che lo hanno consacrato negli anni al grande pubblico italiano. Prima di lui, opening affidato al gruppo “Wogiagia” e a “Frankie Hi-Nrg”.

Carica di emozioni sarà invece la serata di lunedì 24 agosto: sul palco, “I Musici”, in un omaggio a Francesco Guccini, recentemente scomparso. Canzoni e poesie del “Maestrone” rivivranno sul palco del Parco della Legnara con gli artisti che hanno accompagnato Guccini nel corso della sua carriera e che negli ultimi anni hanno continuato ad eseguire i grandi successi ed i brani che hanno reso uno degli artisti simbolo dell’ultimo mezzo secolo riproponendo brani quali “Il vecchio e il bambino”, “La locomotiva”, “Autogrill”, “L’Avvelenata”, “Auschwitz”, “Dio è morto”, fino ad arrivare a brani come “Noi non ci saremo”, “Canzone per un‘amica”, “Vedi cara” e “Cyrano”.

Apertura cancelli fissata per le ore 18:00, inizio concerti dalle ore 21:00