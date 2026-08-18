SuperEnalotto, colpo da quasi 35mila euro a Bracciano

La fortuna bacia Bracciano: centrato un “5” da 34.968 euro nel concorso di lunedì 17 agosto
BRACCIANO – La fortuna fa tappa a Bracciano. Nel concorso del SuperEnalotto di lunedì 17 agosto è stato centrato un “5” da 34.968,49 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso il Bar Lo Stregatto, in via delle Palme.
Una vincita importante che arriva mentre cresce l’attesa per il jackpot del SuperEnalotto, che in vista dell’estrazione di martedì 18 agosto raggiunge la cifra di 210,9 milioni di euro.
Il colpo di Bracciano si inserisce in un anno particolarmente significativo per il Lazio sul fronte delle vincite. Nel 2025, infatti, a Roma era stato centrato il “6” da 88,2 milioni di euro, realizzato il 20 marzo e risultato il premio più alto dell’anno nella regione.
Secondo i dati elaborati da Agipronews, nel 2025 la spesa complessiva per i giochi nel Lazio – calcolata come differenza tra raccolta e vincite – si è attestata a 2,1 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con l’anno precedente.
Per il solo SuperEnalotto, la spesa regionale nel 2025 è stata di 4,87 milioni di euro, un dato fortemente influenzato proprio dalla maxi vincita romana da 88,2 milioni.
L’ultimo “6” è stato invece centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, con una vincita da 35,4 milioni di euro.
Ora i riflettori sono puntati sulla prossima estrazione. Il jackpot da 210,9 milioni di euro continua a crescere, mentre a Bracciano un fortunato giocatore può già festeggiare un “5” da quasi 35mila euro.