Ladispoli, al via in autunno il piano da 10 milioni contro l’erosione costiera

Dopo oltre dieci anni di attese, iter amministrativi e progetti rimasti sulla carta, Ladispoli si avvicina alla fase operativa del piano contro l’erosione costiera. Il finanziamento regionale da 10 milioni di euro rappresenta un intervento strategico per la tutela del litorale, fortemente colpito negli ultimi anni dalle mareggiate e dalla progressiva riduzione dell’arenile.

A settembre sono previsti carotaggi e rilievi tecnici sui fondali, necessari per completare la progettazione esecutiva e definire le modalità degli interventi. Successivamente si procederà con l’approvazione definitiva e l’affidamento dei lavori.

L’obiettivo dell’amministrazione, come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Pierini, è vedere partire il cantiere tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. Le opere dovranno garantire una maggiore protezione della costa, salvaguardando spiagge, strutture balneari e infrastrutture.

L’intervento assume un’importanza particolare anche sul piano economico, considerando il peso del turismo balneare per la città. Se il cronoprogramma sarà rispettato, l’autunno 2026 potrebbe dunque segnare l’inizio di una nuova fase nella difesa del litorale di Ladispoli.