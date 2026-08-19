Città di Cerveteri e Farmacia del Borgo: una partnership per sport, salute e famiglie

Prevenzione, benessere e attenzione alle famiglie: nasce una nuova partnership tra il Città di Cerveteri e la Farmacia del Borgo di Borgo San Martino, un progetto promosso dal presidente del club Andrea Lupi e dal dottor Bruno Migliore con l’obiettivo di agevolare tesserati, giocatori, tifosi e famiglie nell’accesso ai servizi sanitari della farmacia.

L’iniziativa prevede particolari agevolazioni per gli appartenenti alla società e per i tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento alla prima squadra. Un modo concreto per unire il mondo dello sport a quello della salute, mettendo a disposizione della comunità servizi e opportunità a condizioni più accessibili.

Il progetto nasce da un rapporto di collaborazione ormai consolidato nel tempo tra il presidente Lupi e il dottor Migliore, che hanno scelto di rafforzare ulteriormente il legame attraverso un percorso dedicato alla prevenzione e al benessere degli sportivi.

«In Bruno Migliore abbiamo trovato una persona disponibile – sottolinea il presidente Andrea Lupi – e il fatto che questo rapporto, ormai consolidato da anni, possa crescere ulteriormente ci rende molto contenti. L’obiettivo è soprattutto quello di aiutare le famiglie ad accedere ai servizi a prezzi accessibili. Attraverso il sostegno di un’équipe qualificata potremo offrire benefici importanti a tutti, in particolare a quei calciatori, dalla scuola calcio fino alla prima squadra, che possono avere bisogno di cure e attenzioni specifiche».

La collaborazione rappresenta dunque un ulteriore passo nel percorso intrapreso dal Città di Cerveteri per costruire una realtà sportiva sempre più vicina alle esigenze dei propri tesserati e delle loro famiglie. Sport e salute diventano così parte di un unico progetto, con la prevenzione al centro e l’obiettivo di garantire un sostegno concreto alla comunità.