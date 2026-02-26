VALCANNETO – Il gruppo di Fratelli d’Italia di Cerveteri ha presentato un’interrogazione al Sindaco Elena Gubetti per chiedere chiarimenti sullo stato di abbandono in cui versa il parco giochi di Valcanneto, in via Arcangelo Corelli.

L’atto, firmato dai consiglieri L. Bucchi, A. Fondate, V. Pavin, L. Piergentili e S. Orsomando, punta i riflettori su un’area riqualificata con fondi PNRR per una spesa di circa un milione di euro, come indicato nel cartello dei lavori – oggi, secondo quanto denunciato, riverso a terra. A pochi mesi dalla conclusione dell’intervento, il parco “sembra vecchio di almeno trent’anni”, sostengono i firmatari.

Il quadro descritto nell’interrogazione è definito “desolante”. Nell’area destinata a parcheggio, mai utilizzata perché l’accesso sarebbe chiuso da un cancello, l’erba infestante è cresciuta a dismisura. Diverse querce messe a dimora risultano completamente secche e, secondo quanto riportato, dovranno essere rimosse.

Valcanneto, interrogazione di Fratelli d’Italia sul parco di via Corelli: “Un milione di euro PNRR e già nel degrado”

Criticità anche per i percorsi interni: i viottoli di accesso ai campi da gioco sarebbero privi di pavimentazione e ricoperti soltanto da pozzolana. Lungo il perimetro dei campi è stata installata una palificazione per una recinzione mai completata, rimasta senza rete. Carente anche l’illuminazione, che consisterebbe in un unico palo con alcuni faretti.

Dopo il campetto da calciotto, viene segnalata inoltre un’ampia area verde non curata né attrezzata, situata sotto le querce al confine con il bosco della frazione.

La situazione, secondo i consiglieri di opposizione, si inserisce in un contesto più ampio di criticità. Sulla stessa via, a pochi metri dal parco, un’altra area verde con ingresso anche da via Ruggero Leoncavallo è stata recentemente chiusa con un cancello, impedendone il libero accesso. L’area, storicamente utilizzata dai residenti come punto di incontro, lettura e relax, sarebbe in attesa di una riqualificazione non meglio specificata.

I cittadini, riferiscono i firmatari dell’interrogazione, avrebbero inviato diverse richieste di incontro all’amministrazione comunale per ottenere chiarimenti, senza però essere ricevuti.

Con l’interrogazione, il gruppo di Fratelli d’Italia chiede ora al Sindaco risposte puntuali sullo stato dei lavori, sulla manutenzione dell’area e sui tempi previsti per il ripristino delle condizioni di piena fruibilità del parco.