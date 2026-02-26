Cerveteri celebra la Donna: due giorni di arte, libri e cultura alla Sala Ruspoli

CERVETERI – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Cerveteri, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Nilde Iotti” e diverse realtà culturali del territorio, presenta un ricco programma di appuntamenti previsti per il weekend del 7 e 8 marzo.
Tutti gli eventi si terranno nella cornice della Sala Ruspoli, in Piazza Santa Maria.
Il Programma degli appuntamenti
Sabato 7 marzo
- Ore 17:00: Inaugurazione della mostra di pittura dal titolo “Donne a Confronto”, un viaggio visivo nell’universo femminile.
Domenica 8 marzo La giornata di domenica sarà interamente dedicata alla riflessione e alla letteratura:
- Ore 11:30: Presentazione del libro “La Primogenita”.
- Ore 17:00: Convegno “Donne tra storia, poesia e musica”, un incontro multidisciplinare per esplorare il ruolo della donna nelle arti.
- Ore 18:30: Chiusura delle celebrazioni con la presentazione del “Calendario della Donna ‘26” a cura di Carlo Grechi.
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura, rappresenta un’importante occasione per la comunità di Cerveteri di riunirsi e omaggiare il talento e la storia delle donne attraverso diverse forme espressive.