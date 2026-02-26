Continua l’esperienza di calcio a 5 della Virtus Marina di San Nicola

A 2 partite dalla fine, parla il capitano dell’Under 19 Filippo Diniciacci: “L’intenzione di proseguire con il progetto è unanime”

Proseguono gli impegni della squadra di calcio a 5 della Virtus Marina di San Nicola, progetto avviato quest’anno con la guida di Mario Bonocore. Lunedì scorso, i rossoblù hanno disputato una gara difficile contro Roma Uno, persa con il punteggio di 7-6. Mancano ancora due impegni al termine della regular season e Filippo Diniciacci e compagni sono pronti ad onorarli fino in fondo.

“La partita di lunedì è stata abbastanza tesa – ha dichiarato il capitano della compagine Under 19 – e ci è rimasto un po’ di amaro in bocca perché non riusciremo a raggiungere i play off. Abbiamo fatto un grande percorso, il gruppo si è formato quest’anno e nessuno aveva delle aspettative particolari. Volevamo vedere dove potevamo arrivare e in campo ci siamo trovati veramente bene. La gran parte del gruppo arriva dal calcio a 11, ma si sono inseriti veramente benissimo e non è semplice adattarsi perché le tecniche sono molto diverse. Siamo contenti come squadra ed è contento anche il mister”.

E rispetto al futuro Diniciacci ha proseguito dicendo: “Intanto giochiamo le ultime 2 gare, ma l’intenzione è quella di andare. Seguo il mister da 4 anni e mi sono trovato sempre bene con lui, mi ha aiutato nel passaggio da una disciplina all’altra e credo di essere cresciuto. È un mister molto esigente e punta, in primis, sul valore del rispetto che deve essere reciproco. Questa cultura, nel calcio, non è così comune ed è un aspetto che mi è piaciuto molto. Poi con la società ci troviamo molto bene, è presente. Non è usuale che agli allenamenti vengano il vicepresidente o il direttore sportivo. Sono sempre pronti a complimentarsi con noi dopo una bella prestazione, ma anche ad incoraggiarci dopo una sconfitta. Non ci hanno fatto mancare nulla. Sicuramente la cosa più bella che si è creata è il gruppo, non era affatto scontato perché non ci conoscevamo bene”.