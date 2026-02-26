La Multiservizi Caerite cerca due operai a tempo indeterminato

Un bando “lampo” pubblicato il 20 febbraio e in scadenza il 2 marzo 2026: ancora 5 giorni per candidarsi

La Multiservizi Caerite S.p.A. ha pubblicato il 20 febbraio 2026 il bando per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di due operai a tempo pieno e indeterminato, livello 1/B del CCNL Igiene Ambientale – Federambiente – Municipalizzate, destinati alla manutenzione del verde pubblico e ai servizi cimiteriali nel Comune di Cerveteri. La scadenza è fissata al 2 marzo 2026 alle ore 12.

Il tempo effettivo a disposizione per presentare domanda è quindi di soli 11 giorni, un intervallo ristretto per una procedura pubblica che richiede documentazione completa, autocertificazioni, curriculum dettagliato e, in alcuni casi, attestazioni professionali. Il fac-simile della domanda allegato al bando – parte integrante della procedura – elenca infatti numerosi requisiti da dichiarare, tra cui cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne, idoneità psico-fisica, titoli di studio, patenti, eventuali esperienze pregresse e documentazione a supporto. Il documento specifica inoltre che la domanda deve essere compilata “esclusivamente con il presente allegato, con caratteri stampatello leggibili” e corredata da copia del documento d’identità e del curriculum vitae. Sul piano strettamente normativo, la legge non impone un numero minimo di giorni per la presentazione delle domande nelle selezioni bandite da società partecipate, purché il termine sia “congruo” e tale da garantire parità di accesso.

È proprio su questo concetto di congruità che si apre la riflessione. Undici giorni, di cui solo sette lavorativi effettivi, rappresentano un margine molto ridotto per: reperire e compilare correttamente tutta la documentazione richiesta; ottenere eventuali certificazioni o attestati da allegare; permettere a un numero adeguato di cittadini di venire a conoscenza del bando; assicurare un reale livello di concorrenza e trasparenza. In molti enti pubblici, per selezioni analoghe, i termini oscillano tra 20 e 30 giorni, proprio per evitare che la procedura appaia calibrata su un numero ristretto di potenziali candidati già informati in anticipo. Non si tratta di mettere in discussione la legittimità della selezione né la necessità di assumere personale per servizi essenziali come il verde pubblico e i cimiteri.

Il punto riguarda il modus operandi: una pubblicazione così ravvicinata alla scadenza rischia di minare la percezione di trasparenza, soprattutto in un contesto in cui le società partecipate dovrebbero rappresentare un modello di correttezza amministrativa. La rapidità della finestra temporale, unita alla complessità della documentazione richiesta, può

scoraggiare molti cittadini e restringere di fatto la platea dei partecipanti, con un impatto diretto sulla qualità e sulla competitività della selezione.

Il bando della Multiservizi Caerite, per contenuti e requisiti, rientra pienamente nelle tipologie di selezione previste per le società in house. Tuttavia, la scelta di concedere appena undici giorni per presentare domanda appare difficilmente conciliabile con i principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità che dovrebbero guidare ogni procedura di reclutamento pubblico. In un territorio come Cerveteri, dove l’accesso al lavoro nelle partecipate rappresenta una delle poche opportunità stabili, garantire tempi adeguati non è solo una formalità: è un atto di equità verso la comunità.