Un pomeriggio speciale di sport, solidarietà e divertimento per ragazzi diversamente abili

Vado in moto anch’io al Parco della Legnara –

Si è tenuta al Parco della Legnara la seconda edizione di “Vado in moto anch’io!”, un evento che permette anche a giovani diversamente abili di vivere per un pomeriggio l’ebrezza di un viaggio in moto.

Un pomeriggio in sella a delle moto fuoristrada, sotto la guida di Antonino Todaro, del pluricampione italiano di enduro Damiano Incaini e tanti altri crossisti, per vivere in completa sicurezza un’emozione davvero unica.

Un’occasione speciale che unisce sport, solidarietà e divertimento: un’iniziativa che ha saputo ripetere e superare gli ottimi risultati della prima edizione.

“Un ringraziamento sentito è per tutto il Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città, per Roberta Arseni, promotrice dell’evento e per tutti coloro che hanno reso possibile questo pomeriggio davvero speciale”, scrivono gli organizzatori.