Basta Mozziconi: Fare Verde distribuisce posacenere portatili

Basta Mozziconi è l’iniziativa di Fare Verde sulle spiagge italiane che, è partita dai lidi di Marina di Cerveteri.

Quest’anno l’iniziativa ha previsto la distribuzione di posaceneri tascabili: “L’anno scorso abbiamo distribuito conetti per la spiaggia – dice Francesca Lazzeri del direttivo di Fare Verde ai microfoni di Canale 10 –. Si potevano inserire nella sabbia, posare la cenere e poi, una volta chiusi, riporli nella borsa. Questa volta abbiamo pensato a dei posaceneri da portare sempre con sé”.

“Chi sceglie di fumare lo può fare liberamente – aggiunge Lazzeri –, ma deve anche rispettare gli altri e il primo step dopo aver fumato è non abbandonare il mozzicone sulla spiaggia, perché il mozzicone poi rimane e con le mareggiate finisce nelle acque”.

Anche quest’anno tra i volontari tanti giovani entusiasti dell’iniziativa disposti a girare tra gli ombrelloni per distribuire i posaceneri con un occhio di riguardo verso la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento causato dall’uomo.