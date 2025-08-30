Clarissa Consalvi, Francesca Conti e David Spernanzoni partecipano al Trofeo delle Regioni di Orienteering

Orienteering, tre ragazzi di Cerveteri in rappresentanza del Lazio –

Sono tre i ragazzi di Cerveteri che stanno partecipando in queste ore al Trofeo delle Regioni di Orienteering, in rappresentanza della Regione Lazio: si tratta di Clarissa Consalvi, Francesca Conti e David Spernanzoni.

L’Orienteering è nato nei paesi scandinavi, ma che sta prendendo sempre più piede anche in Italia

La Sindaca di Cerveteri scrive sui social che “è motivo di orgoglio che all’interno della rappresentativa della Regione Lazio, ci siano tre giovanissimi della nostra città”.

“Bravissimi Clarissa, Francesca e David! Tenete alto il nome della Regione e della nostra città”, conclude Gubetti.