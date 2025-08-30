Si terrà il 5 ottobre prossimo dalle 9 alle 21 in via degli Angeli Ceretani

Cerveteri, torna la manifestazione in memoria degli Angeli Ceretani –

La seconda edizione di “Angeli Ceretani” è quasi pronta: la prima locandina è stata diffusa e segnala la partecipazione di Stefania Orlando.

Angeli Ceretani è una manifestazione in memoria e onore dei giovani cittadini di Cerveteri prematuramente scomparsi: quest’anno si terrà il 5 ottobre in Via degli Angeli Ceretani, precedentemente Via Settevene Palo nuova, a Cerveteri, dalle 9 del mattino alle 21 di sera.

Dodici ore con la partecipazione di molte realtà del territorio e il patrocinio del Comune di Cerveteri.

Nei prossimi giorni sarà reso pubblico anche il programma degli eventi.