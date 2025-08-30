Fratelli d’Italia: “Per numerose famiglie continua il calvario alla ricerca di un bicchiere d’acqua, con rubinetti all’asciutto dai primi di giugno 2025”

I Terzi senza acqua durante la Sagra dell’Uva: la polemica –

Scoppia la polemica a firma del gruppo di Fratelli d’Italia a Cerveteri: il dito è puntato contro lo stato di approvvigionamento idrico della frazione I Terzi che dura da ormai tre mesi, mentre, dicono da FdI, “l’amministrazione comunale brinda e si diverte con fontane che buttano vino”.

“Solo da qualche giorno, un’autobotte d’acqua “per grazia ricevuta” da parte di Arsial, sosta nella piazza del piccolo centro dove “mendicanti” d’acqua (peggio del terzo o quarto mondo), fanno avanti e indietro con taniche e recipienti vari per soddisfare un minimo del fabbisogno d’acqua necessaria per le persone, gli animali e i servizi igienici”, si legge in una nota diffusa dal partito di destra.

“Invece di dire che Fratelli d’Italia fa cattiva informazione, come se ciò che denuncia non fosse vero, venite a brindare a I Terzi: sarà una festa”, conclude il Gruppo Fratelli d’Italia di Cerveteri.