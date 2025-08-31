È accaduto nei pressi dell’ufficio postale. La lite sarebbe scaturita per un parcheggio

Attimi di terrore davanti all’ufficio postale di via Settevene Palo, a breve distanza dal centro cittadino. Un uomo, di origine nordafricana, ha minacciato una donna con un machete al termine di una banale discussione legata a una manovra stradale errata.

Secondo quanto ricostruito, l’autista avrebbe sfiorato con l’auto la donna, che per segnalarlo avrebbe bussato sul finestrino del veicolo. Una reazione che ha innescato la furia dell’uomo, il quale ha afferrato un machete e ha cominciato a minacciare la vittima, seminando il panico.

La donna si è rifugiata all’interno dell’ufficio postale insieme ad altri clienti, mentre il direttore ha prontamente chiuso le porte, impedendo all’aggressore di entrare – una scena da film, che alcuni testimoni hanno paragonato a “Shining”.

L’uomo è poi fuggito con un complice, proprio mentre stava arrivando una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. I militari, grazie anche alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza esterne dell’ufficio postale, sarebbero già riusciti a identificarli e a denunciarli alle autorità competenti, che ora valuteranno i provvedimenti da adottare.

Nel frattempo, i controlli dei carabinieri proseguiranno anche oggi, in occasione dell’ultima giornata della Sagra dell’Uva e del Vino, con particolare attenzione alle zone più frequentate.