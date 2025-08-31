Tolfa, al Museo Civico e Archeologico esposte le opere di Fabiana Brizi e degli “Artisti dell’Old Station” di Tarquinia

Tolfa, al Museo Civico e Archeologico esposte le opere di Fabiana Brizi e degli “Artisti dell’Old Station” di Tarquinia

Venerdì 5 settembre, dalle 15.30 alle 18, al Museo Civico e Archeologico di Tolfa, in Largo XV Marzo 1799, sarà inaugurata una mostra d’arte che riunisce opere originali dell’artista Fabiana Brizi e i lavori realizzati nell’ambito del corso di pittura organizzato dall’associazione culturale “Artisti dell’Old Station” di Tarquinia.

Saranno esposte anche le creazioni delle pittrici tarquiniesi Edda Bernardini e Maria Luigia Musella, tratte dallo studio del grande pittore Paul Cézanne. Il tema scelto racconta scene di vita quotidiana e momenti di convivialità delle fraschette. Atmosfere che si possono ritrovare anche nei locali di ristorazione di Tolfa e del suo territorio.

L’associazione tarquiniese ringrazia la Sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, il responsabile dell’Ufficio Cultura Moreno Riversi, e l’intera Amministrazione comunale per il patrocinio concesso. Un ringraziamento è rivolto anche al Direttore del Museo Civico e Archeologico Giordano Iacomelli e ai suoi collaboratori del Polo Culturale.

Ingresso libero. La mostra è visitabile fino a domenica 21 settembre 2025 nei seguenti orari. Da giovedì a domenica 10–13. Apertura pomeridiana venerdì e sabato 15–18.