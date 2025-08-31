Venezia, domani la proiezione di (Im)perfetta”. Protagonista la ladispolana Federica Franzellitti

Domani pomeriggio, a Venezia, ci sarà un po’ di Ladispoli. Sarà presentato alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il cortometraggio “(Im)perfetta”. Con proiezione ufficiale alle 19:00 in Sala Giardino al Lido.

Protagonista del film è Federica Franzellitti. Giovane attrice di Ladispoli nota al pubblico, soprattutto giovanile, per “Di4ri”. BaraondaNews le ha dedicato nei mesi scorsi un ampio ritratto-intervista, ripercorrendone i primi passi, e il suo legame con il litorale romano. Per chi volesse leggere l’intervista, la può trovare qui

A Venezia, Franzellitti guida il cast accanto a Lisa Luchetta, Luna Shirin Rasia e Matteo Bianchi. Con Valeria Solarino nel ruolo della madre.

“(Im)perfetta” è scritto da Margherita Pezzella e diretto da Nicolò Bressan Degli Antoni. È prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, ed è vincitore del contest “La realtà che ‘NON’ esiste”. La colonna sonora porta la firma di Francesca Michielin.

Per chi vorrà seguire la storia interpretata da Federica Franzellitti, da domani il corto sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay.

Proviamo ad accennare un po’ di trama, che ha una forte rilevanza sociale. Protagonista della storia è Elena, 19 anni, in crisi d’identità dopo una delusione sentimentale. L’incontro online con il profilo patinato di “Marta Tiberini”, che dispensa “strategie” di bellezza e promuove pillole dimagranti chiamate “Perfetta”, la trascina verso un modello irraggiungibile. Sarà anche grazie all’intervento della Polizia Postale che Elena capirà il valore dell’“imperfezione”.

Il corto, pensato per i più giovani, affronta l’importante tema dei rischi introdotti dai modelli tossici sui social. e il tema sempre più attuale dell’autostima nelle nuove generazioni.