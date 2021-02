Share Pin 2 Condivisioni

Vaccino Covid: somministrati in Italia oltre 3,5 mln di vaccini –

Sono state somministrate in Italia 3.573.975 dosi di vaccino. I vaccinati con due dosi sono 1.332.163. Sono i dati aggiornati alle 15 di oggi sul sito del governo.

Delle oltre 3,5 milioni di dosi somministrate, 2.210.876 sono andate a personale sanitario e sociosanitario, 638.483 a personale non sanitario, 367.054 a ospiti delle Rsa, 261.444 a over 80, 24.902 a membri delle forze armate, 35.216 al personale scolastico.