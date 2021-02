Share Pin 1 Condivisioni

Vaccini, Giorgetti vedrà Farmindustria –

Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti vedrà giovedì il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi, per un confronto sulla possibilità di produrre in Italia il vaccino anti-Covid.

Farmindustria spiega intanto che “la produzione di un vaccino non è come preparare altri farmaci:un vaccino è un prodotto vivo,non di sintesi,va trattato in maniera particolare. Non è che si schiaccia un bottone ed esce la fiala.

Per la produzione ci vogliono 4-6 mesi”

Importante anche l’infialamento: bisogna avere le macchine necessarie, aggiunge.