Vaccino Covid, Asl Roma 4: “Prenotabili le nuove dosi Pfizer” –

Da oggi presso Asl Roma 4 sono prenotabili le nuove dosi Pfizer. Lo rende noto la stessa azienda sanitaria locale in un comunicato diffuso nella serata di ieri.

“Si comunica – prosegue la nota – che dal 24 marzo sono stati attivati i nuovi slot vaccinali per le dosi in aumento del 70% del vaccino Pfizer, che verranno consegnate in anticipo. Pertanto da oggi (riferito al 22 marzo 2021) è possibile prenotare le sedute vaccinali per gli utenti afferenti alla ASL Roma 4. Il vaccino Pfizer viene somministrato nei seguenti punti vaccinali: Ospedale San Paolo; Ospedale Padre Pio; Punto vaccinale Fiano; Punto vaccinale Campagnano. Ricordiamo che il vaccino Pfizer viene somministrato alle persone che abbiano compiuto 70 anni e che la prenotazione deve essere effettuata attraverso l’apposita sezione sul sito internet https://www.salutelazio.it.