Eliminazione barriere architettoniche: pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio l’avviso per l’erogazione dei fondi ai comuni –

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio l’avviso per l’erogazione dei fondi ai comuni per la redazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche. I comuni fino a 20.000 residenti potranno ricevere un contributo di 5.000 euro, mentre sarà di 10.000 euro per quelli con più popolazione residente. La pianificazione degli interventi è una prerogativa delle azioni efficaci, nei nostri comuni c’è moltissimo lavoro da portare avanti per garantire l’accessibilità universale degli spazi e delle infrastrutture, ben vengano quindi questi 300.000 euro che li aiuteranno, soprattutto i più piccoli con poche risorse disponibili per la pianificazione. I soggetti interessati dovranno presentare istanza su apposito modello regionale e trasmettere la relativa documentazione via posta certificata all’indirizzo pec: [email protected] entro il 28 marzo 2021.

L’avviso ed il modulo sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/3eYxnkR