Entusiasmo del Presidente Zingaretti per l’inizio della fase due del vaccino prodotto nel Lazio sulla base delle ricerche dello Spallanzani

Vaccini, finanziata la fase due di quello prodotto da ReiThera –

Soddisfazione dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per il finanziamento della seconda fase di sperimentazione del vaccino “made in” Spallanzani.

“Vaccino anti Covid italiano: ok al finanziamento per la fase 2. Ottima notizia! Il vaccino ottenuto dalla ricerca portata avanti da Spallanzani/ReiThera sarà prodotto in provincia di Roma a Castel Romano.

Abbiamo creduto sin dall’inizio in questo progetto, sostenendolo economicamente come Regione Lazio, con la massima fiducia in un team che molto presto ci permetterà di avere un vaccino italiano.

Si tratta di un vaccino monodose, che si mantiene tra 2 e 8 gradi. Per le sue caratteristiche un prodotto unico e assolutamente straordinario”.