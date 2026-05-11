A Roma nasce un nuovo riconoscimento per giornalisti, autori e professionisti della comunicazione promosso dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e ideato dal giornalista Alessandro Scarnecchia

“Voci e Visioni”, in Campidoglio il premio dedicato a chi racconta il nostro tempo –

di Marco Di Marzio

Nel cuore istituzionale di Roma prende vita “Voci e Visioni”, il nuovo premio dedicato a chi, attraverso parole, immagini e linguaggi digitali, contribuisce ogni giorno a raccontare la complessità del presente. L’iniziativa, ideata da Alessandro Scarnecchia, Direttore di Terza Pagina Magazine e promossa da Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea di Roma Capitale, sarà celebrata il 12 maggio 2026 nella storica Sala del Carroccio in Campidoglio, simbolo della vita culturale e civica della Capitale.

Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare professionisti della comunicazione, del giornalismo, del fumetto e dei media digitali capaci di interpretare il nostro tempo con sensibilità, competenza e spirito critico. In un’epoca dominata dalla rapidità dell’informazione e dal sovraccarico di contenuti, “Voci e Visioni” vuole riportare al centro un’idea di comunicazione autentica: informare con responsabilità, emozionare con sincerità e stimolare una riflessione consapevole sulla realtà contemporanea.

La cerimonia, condotta dalla giornalista Francesca Rasi, vedrà la partecipazione di autori, narratori e protagonisti del panorama culturale italiano che, attraverso nuovi linguaggi e forme espressive innovative, contribuiscono a costruire uno sguardo più lucido sul presente e sul futuro.

Più che un semplice riconoscimento, “Voci e Visioni” si propone come un momento di incontro tra cultura, informazione e impegno civile, celebrando il valore delle storie che sanno lasciare un segno e trasformare la realtà in racconto condiviso.