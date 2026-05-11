Esulta il Lazio nel concorso di sabato 9 maggio 2026: in provincia di Roma centrate vincite complessive per 38mila euro

Lotto, la fortuna bacia Civitavecchia: doppietta da 18mila euro –

Esulta il Lazio grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 9 maggio 2026 la fortuna ha fatto tappa in provincia di Roma, dove sono state centrate vincite complessive per circa 38mila euro. Protagonista assoluta della serata è stata Civitavecchia, che ha visto registrare una doppietta vincente da 18.750 euro in una ricevitoria di via Achille Montanucci.

Nel dettaglio, la prima vincita da 9.750 euro è stata ottenuta grazie a tre ambi e un terno, mentre la seconda, sempre nello stesso punto vendita, ha regalato altri 9mila euro grazie a un ambo centrato sulla ruota fortunata.

La dea bendata ha sorriso anche alla Capitale: a Roma, in via Nomentana Nuova, un fortunato giocatore ha conquistato un premio da 9.750 euro grazie a un ambo e a una combinazione con tre ambi e un terno. A Mentana, invece, centrato un colpo da 9.500 euro in via Nomentana, anche in questo caso grazie a tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,34 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026 a ben 493,5 milioni di euro.