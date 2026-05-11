All’istituto “Giuseppe Di Vittorio” studenti sempre più coinvolti nel laboratorio nazionale dedicato alla comunicazione e alle professioni digitali

Ladispoli, la scuola diventa una radio: successo per il progetto “VoiceBookRadio” –

Come riportato dal Quotidiano La Voce, a Ladispoli la scuola si trasforma in una vera e propria redazione radiofonica. Prosegue infatti con entusiasmo all’istituto superiore “Giuseppe Di Vittorio” il progetto “VoiceBookRadio”, giunto al sesto incontro e capace di coinvolgere un numero sempre crescente di studenti.

L’iniziativa rappresenta un percorso formativo innovativo che offre ai ragazzi la possibilità di sperimentare il linguaggio radiofonico come strumento di comunicazione, creatività e cittadinanza attiva. Tra microfoni aperti, testi scritti dagli studenti e simulazioni di trasmissioni radiofoniche, le aule scolastiche si stanno trasformando in autentici studi di produzione.

Come evidenziato dal Quotidiano La Voce, il progetto si inserisce nella più ampia Redazione Radiofonica Nazionale, un piano sperimentale che coinvolge circa venti scuole in tutta Italia con l’obiettivo di creare una rete di studenti accomunati dalla passione per la radio e dalla volontà di raccontare la realtà attraverso strumenti moderni e immediati.

L’iniziativa è sviluppata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che sostiene percorsi didattici innovativi capaci di avvicinare i giovani al mondo della comunicazione contemporanea e delle professioni digitali.

Nel corso degli incontri, gli studenti del “Giuseppe Di Vittorio” hanno sperimentato tutte le fasi della produzione radiofonica: dalla scrittura dei contenuti alla conduzione, fino alla gestione tecnica delle trasmissioni. Un’esperienza che contribuisce a rafforzare competenze linguistiche e digitali, ma anche capacità fondamentali come il lavoro di squadra e l’espressione in pubblico.

Quello che era nato come un progetto sperimentale si sta trasformando sempre più in un vero laboratorio di futuro per i giovani di Ladispoli.