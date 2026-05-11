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Autovelox e tutor: domani controlli sulla statale Aurelia, il 15 sulla A12

11 Maggio 2026





La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo.
L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.

Il ministro dell’Interno ha emanato la nuova direttiva sulle modalità di utilizzo degli apparecchi rilevatori di velocità.

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA VELOCITA

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

  • Autovelox 104/C
  • Autovelox 105
  • Autovelox 106
  • Telelaser
  • Telelaser Trucam

L’elenco delle postazioni fisse sulle autostrade e sulle strade statali può essere consultato tra i documenti a lato.

La Polizia Stradale, inoltre, pubblica ogni settimana la programmazione dei servizi di controllo della velocità con le apparecchiature mobili indicando le strade e le giornate dello svolgimento dei servizi.

I CONTROLLI NELLA REGIONE LAZIO

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