Musica, danza e comicità per sostenere i malati assistiti in hospice e le loro famiglie: appuntamento il 16 maggio a Civitavecchia

“I Colori della Vita”, conto alla rovescia per lo spettacolo solidale al Teatro Traiano –

CIVITAVECCHIA – Mancano ormai pochi giorni per acquistare i biglietti dello spettacolo benefico organizzato dall’associazione I Colori della Vita, in programma il prossimo 16 maggio al Teatro Traiano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a una serie di attività rivolte alle persone malate assistite in hospice o nelle proprie abitazioni, con particolare attenzione al sollievo e al supporto nei percorsi di fine vita. I progetti sostenuti dall’associazione comprendono percorsi di arte terapia, musicoterapia, pet therapy e sostegno psicologico, pensati per offrire conforto sia ai pazienti sia alle loro famiglie.

A condurre la serata sarà Leonardo Decarli, giovane attore, youtuber e fantasista che sta ottenendo grande successo in tutta Italia con lo spettacolo “La vita è una mer…aviglia”. Sul palco saliranno inoltre numerosi giovani artisti del territorio, tra musica, spettacolo e danza: Emiliano Manna, The Karin Hellies, The June, Andrea Dianetti, Angelica, Massera, Leonardo Bocci, la Scuola di danza di Nicoletta Luchetti e l’Opera di Danza di Diletta Sterngacci.

“Dobbiamo ringraziare tutti gli artisti che gratuitamente si sono messi a disposizione e ringraziamo anticipatamente tutti coloro – imprese e privati cittadini – che con la loro donazione solidale ci hanno permesso di organizzare questo evento. Ci auguriamo davvero che tanta gente voglia partecipare per dare il proprio sostegno di solidarietà”, dichiarano gli organizzatori.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito Ticketmaster attraverso il sito ufficiale di Ticketmaster Italia.

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