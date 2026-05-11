Appuntamento per domenica 17 maggio con i Volontari di Croce Rossa Italiana. La Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi: “Opportunità importante per la cittadinanza”

“Itinerari della Salute” in Piazza Aldo Moro a Cerveteri con Croce Rossa –

Il tour di prevenzione cardiovascolare di Croce Rossa Italiana che attraversa diverse città italiane a bordo di un’unità mobile attrezzata e offre controlli gratuiti alla popolazione fa tappa a Cerveteri: domenica 17 maggio, a partire dalle ore 09:00 i volontari di Croce Rossa Italiana saranno in Piazza Aldo Moro, per promuovere attraverso elettrocardiogrammi gratuiti, la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari che rappresentano la prima causa di morte e invalidità in Italia e nel mondo. L’iniziativa è di Croce Rossa Nazionale e patrocinata dal Comune di Cerveteri.

Lo screening di prevenzione proposto ha l’obiettivo di prevenire la comparsa di malattie cardiovascolari e individuarne eventuali segni precoci attraverso la valutazione del medico di alcuni parametri, la pressione sanguigna e la glicemia oltre che, ove necessario, con l’approfondimento di esami elettrocardiografici. Volontari di Croce Rossa ed un cardiologo, saranno presenti sul posto per fornire tutte le informazioni di cui l’utenza necessiti.

Lo screening preventivo promosso è gratuito ma è necessaria la prenotazione. Ci si può prenotare o si possono chiedere informazioni, contattando il numero di telefono 3200627158.

“Prosegue l’eccellente dialogo e rapporto con la Croce Rossa Italiana con la nostra città – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi, organizzatrice insieme al Comitato della tappa di Piazza Aldo Moro – poter ospitare in Piazza Aldo Moro il progetto ‘Itinerari della Salute’ è un’opportunità importante per i nostri concittadini, che potranno dunque poter usufruire di un controllo effettuato da un cardiologo sulla salute del proprio cuore. Lo screening è gratuito ed è aperto a tutti, è sufficiente la prenotazione e rispettare le indicazioni che verranno fornite al telefono e poi ci vediamo direttamente in piazza”.

“Colgo l’occasione – conclude la Consigliera comunale Adele Prosperi – per ringraziare tutto il Comitato Locale di Santa Severa/Santa Marinella di Croce Rossa Italiana ed in particolar modo la Presidente Rosanna Saba per l’attenzione costante che riservano a Cerveteri e alla cittadinanza tutta”.