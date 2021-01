Share Pin 0 Condivisioni

Fiumicino, aperto il drive in per tamponi rapidi a Palidoro – la nota stampa:

“Ha iniziato oggi la sua attività il secondo drive-in dove le cittadine e i cittadini di Fiumicino possono recarsi per sottoporsi al tampone rapido”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

Il dirve-in è stato inaugurato oggi alla presenza, oltre che del sindaco, del Commissario straordinario della Asl RM3 dott. Quintavalle, della direttrice del distretto sanitario di Fiumicino, dottoressa Eleuteri, della consigliera regionale Michela Califano e della presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona. Presenti anche i capogruppo del Pd Calcaterra e di Crescere Insieme Severini e i consiglieri Zorzi e Meloni.

“Dopo il nostro appello, si sono fatti avanti diversi medici di base – spiega il sindaco – oltre ai pediatri che avevano già dato la loro disponibilità alla Asl. Questo ha permesso, con l’indispensabile contributo delle volontarie e dei volontari della Misericordia, di iniziare l’attività per rispondere alle esigenze di chi vive nell’area nord della città. L’attività di monitoraggio, più ampia possibile, permette alle autorità sanitarie di avere il controllo della curva pandemica e, quindi, di intervenire tempestivamente per contenere la diffusione del virus”.

“Ringrazio la Asl RM3 per la disponibilità che ha dimostrato verso la nostra città, comprendendo perfettamente come, data l’estensione del territorio e la quantità di abitanti, fosse necessario dare risposte più capillari – conclude Montino – e, naturalmente, i medici e i volontari della Misericordia che permettono al drive in di funzionare”.

Per accedere al drive-in è necessario avere la tessera sanitaria. Si può chiedere di essere sottoposti al tampone se necessario per il lavoro, se si è stati a contatto con una persona positiva o in caso di sintomi, anche senza la ricetta del medico.