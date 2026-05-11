Sistema portuale del Lazio, Mari (FDI): “Progetti di qualità attenti al tessuto urbano e alla storia” –

“Il Parco delle Dune del Mediterraneo e la restituzione dell’Antemurale al transito pedonale rappresentano due ottime notizie, sia in termini di attrattività turistica che di fruizione dei cittadini. Ma soprattutto, quel che mi ha maggiormente colpita è la capacità di pianificare l’intervento in maniera tale che il porto si fonda davvero con il tessuto urbano e ne diventi un valore aggiunto”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari, commenta la presentazione dei progetti sul porto di Civitavecchia dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

“Dalla prima presentazione del ciclo “Il porto si apre alla città” sono giunte alcune ottime notizie, sia riguardo il recupero di spazi agibili per la cittadinanza e i visitatori, sia sulla fusione urbanistica tra lo scalo e il tessuto urbano. Il tutto inoltre avviene in un contesto in cui la qualità fa la parte del leone: le soluzioni progettuali guardano infatti anche al risultato estetico, cosa che nell’espansione vorticosa degli ultimi decenni si era talvolta persa di vista. Inoltre la conferma che esistono spazi ulteriori di manovra, in fase progettuale, per restituire la veduta su parte dell’orizzonte, coperta in questa prima fase dei lavori, costituisce un altro motivo di apprezzamento. Occorre quindi fare i complimenti al presidente Raffaele Latrofa: tornare a passeggiare all’Antemurale e guardare i tramonti dal belvedere naturale del Parco delle Dune significa letteralmente creare nuove prospettive a Civitavecchia, oltre a quelle aperte dall’impulso ai traffici turistici e commerciali dato dall’apertura a Sud del porto”, conclude il consigliere Mari.