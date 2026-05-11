Un’iniziativa del Comune per promuovere la sicurezza degli amici a quattro zampe: tra prevenzione, sensibilizzazione e il divertimento del “Caere Village” presso il Parco della Legnara

Cerveteri, domenica 17 maggio ultima giornata dedicata al microchip gratuito per cani al Parco della Legnara –

Il Comune di Cerveteri annuncia attraverso il proprio profilo Facebook l’ultima giornata dedicata al microchip gratuito per cani, un’iniziativa pensata per promuovere la tutela e la sicurezza degli animali domestici.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso il Parco della Legnara, dove i proprietari di cani potranno usufruire gratuitamente del servizio di applicazione del microchip.

Un gesto semplice ma fondamentale, ricordano dal Comune, perché il microchip rappresenta non solo un obbligo previsto dalla legge, ma soprattutto uno strumento essenziale per ritrovare più facilmente gli animali in caso di smarrimento. Un piccolo dispositivo che può fare la differenza e aiutare tanti amici a quattro zampe a tornare a casa.

Per partecipare sarà necessario presentarsi con:

documento di identità valido;

codice fiscale;

modulo compilato scaricabile dal sito del Comune di Cerveteri.

La giornata non sarà però soltanto dedicata alla prevenzione e alla cura degli animali. Al Parco della Legnara sarà infatti presente anche il “Caere Village”, evento pensato per coinvolgere famiglie e bambini con numerose attività di intrattenimento. In programma stand dedicati ai fumetti, giochi da tavolo, area food & beverage e animazione per i più piccoli, in un’atmosfera di festa e condivisione.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del veterinario Fabio Bellucci, delle Guardie Ecozoofile FareAmbiente di Cerveteri e della delegata al benessere degli animali Adelaide Geloso, con il supporto di Città Metropolitana di Roma Capitale e Regione Lazio.

Il Comune invita cittadini e famiglie a partecipare numerosi a questa ultima giornata dedicata all’amore, alla responsabilità e alla sicurezza dei propri animali domestici.