Upupa non riesce a volare: recuperato dalle Guardie Ecozoofile di Cerveteri e trasportato al CRFS Lipu di Roma

Se mai vi venisse da pensare che gli uccelli più belli e variopinti siano solo quelli esotici o appartenenti a paesi lontani, vi basterebbe avere la fortuna di scorgere il ciuffo aperto di questo colorato amico per ricredervi.

L’upupa (Upupa epops) infatti è un uccello tanto particolare quanto italico, tanto da essere il simbolo della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli). Chiamato così per il verso che emettono i maschi nella stagione riproduttiva è un animale tanto appariscente quanto schivo ed è stato scelto come “rappresentante” dei volatili italiani per la sua stretta connessione con l’ambiente in cui vive poiché l’antropizzazione, l’agricoltura intensiva, l’uso sempre più frequente di pesticidi rappresentano una minaccia sia per la sua sopravvivenza sia per l’ecosistema nostrano.

Upupa non riesce a volare: recuperato dalle Guardie Ecozoofile di Cerveteri

Il recupero effettuato oggi dai nostri agenti in servizio ha visto questo vispo esemplare, ritrovato da un cittadino attento nel suo terreno in campagna, incapace di volare a causa di un versamento all’ala destra, probabilmente dovuto ad un impatto.È stato pertanto subito trasportato al CRFS Lipu Roma dove i suoi migliori “fan”, gli operatori dell’associazione, se ne prenderanno cura con la solita diligenza ed impegno che li contraddistingue. Dal canto nostro speriamo possa tornare presto ad impreziosire le nostre campagne in tempo per le fioriture di primavera.

È il caso di dirlo quando si tratta della tutela degli animali e del nostro ambiente non bisogna mai “abbassare la cresta”!

Fun Fact: Poiché è un uccello che non ama il caos delle zone cittadine ma preferisce frequentare zone rurali e scarsamente frequentate in passato si diceva che abitasse nei cimiteri e facesse il nido nelle tombe e che per questo avvistarlo fosse un cattivo presagio. La superstizione lo ha così additato come uccello del malaugurio, addirittura simbolo del male, ma la natura alla fine ha sempre la sua rivincita sull’ignoranza dell’uomo e così ad oggi l’upupa, col suo ciuffo sprezzante, è l’uccello più “famoso” d’Italia.

Così le Guardie Ecozoofile di Cerveteri in un post affidato ai social.