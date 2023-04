650 i profili cercati dalla cooperativa

La cooperativa del Gruppo Coop cerca ben 650 risorse per l’estate 2023 tra Toscana, Lazio e Umbria. I nuovi lavoratori serviranno a far fronte ai picchi di lavoro previsti nel periodo estivo.

La cooperativa ha avviato la ricerca di personale stagionale per l’estate 2023 e intende coprire ben 650 posti di lavoro nei supermercati presenti in Toscana, Lazio e Umbria. La società, infatti, conta 96 punti vendita all’attivo, molti dei quali situati in località a grande afflusso turistico. Dunque, per far fronte al picco di lavoro previsto in concomitanza con la stagione estiva e per mantenere elevato e inalterato il livello dei servizi offerti alla clientela, Unicoop Tirreno ha programmato nuove assunzioni, per potenziare l’organico dei negozi.

Queste opportunità di lavoro stagionale offerte da Unicoop Tirreno possono offrire, inoltre, possibilità di inserimento definitivo in azienda. Nell’ultimo quadriennio la società ha stabilizzato, in media, in media 70 persone all’anno, passandole a tempo indeterminato, quasi tutte entrate attraverso contratti a termine.

Per quanto riguarda le risorse da assumere la società seleziona per le opportunità di lavoro nei supermercati le seguenti figure:

Unicoop Tirreno: al via le assunzioni per l’estate in Toscana, Lazio e Umbria

addetti alle vendite;

banconisti;

cassieri.

Le opportunità di lavoro estivo nei negozi Unicoop Tirreno sono rivolte a giovani e adulti, indipendente dall’esperienza maturata. Dunque sono aperte a personale anche senza esperienza.

Per quanto riguarda l’inquadramento contrattuale, gli inserimenti saranno effettuati mediante contratto di somministrazione di durata fino a 6 mesi. La retribuzione allineata a quella dei dipendenti della cooperativa, con applicazione delle garanzie offerte dal CCNL e dal contratto integrativo aziendale (tra cui la maggiorazione supplementare) e con possibilità di crescita interna.

Unicoop Tirreno è una cooperativa di consumatori che fa parte del sistema Coop. Nata, nel 1945, a Piombino (Livorno), oggi è presente con 96 punti vendita in Toscana, Lazio ed Umbria. Unicoop Tirreno conta, attualmente, circa 540 mila soci e impiega 3.500 dipendenti

La cooperativa raccoglie le candidature tramite la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) Coop. Gli interessati alle assunzioni Unicoop Tirreno per la stagione estiva e alle offerte di lavoro nei supermercati attive possono visitarla per prendere visione delle posizioni aperte al momento, consultabili cliccando sulla freccetta in basso a destra della voce Unicoop Tirreno, e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form. La stessa pagina sarà aggiornata con le nuove ricerche di personale che saranno attivate dalla cooperativa nel prossimo periodo.