Ben di Bio si rifà il look: nuova organizzazione interna, tante novità, ma vecchi principi

Ben di Bio si rifà il look

Ben di bio, lo storico negozio biologico considerato “eccellenza del Lazio” dal Gambero Rosso, si rinnova, riorganizza tutti gli interni e inserisce tante novità.

“Dal 1999, anno di apertura, fino alla nostra gestione, il negozio fondamentalmente non ha subito grosse variazioni interne”, ci raccontano i proprietari Patrizia e Alfonso, “Adesso abbiamo sentito la necessità di un cambiamento: i clienti resteranno piacevolmente sorpresi!”.



Quali novità inserirete?

“Tantissime. Oltre ad uno stravolgimento della disposizione interna, il settore alimentare, già molto fornito, si arricchirà di nuovi prodotti: le tipologie di paste saliranno a 25, le marmellate a 27, le tisane a 74, i latti vegetali a 28; oltre al frigo <<classico>> verrà ulteriormente arricchito anche il frigo per vegani e il settore senza glutine; la nostra cantinetta di vini ospiterà nuovi vini biologici anche senza solfiti. Ma una novità di cui andiamo fieri è l’inserimento dei prodotti di “Libera Terre”provenienti da cooperative sociali che gestiscono terreni e strutture confiscati alle mafie”.

Ma i prodotti a km 0?

“Le aziende locali avranno sempre un posto d’onore nel nostro negozio e quelle con cui collaboriamo sono vere e proprie eccellenze del territorio: il forno “Ilari” di Cerenova (per il pane), il “Giardino degli Etruschi” di Ceri (per la verdura), la “Fattoria Cupidi” di Viterbo (per le uova), il “Fuco e l’Operaia” di Cerveteri (per il miele), la “Tenuta Giovanna” di Montalto di Castro (per farine e asparagi), il “Castello di Torrimpietra” (per i vini) ecc.

Una farfallina, però, ci ha detto che tra le tante novità ce n’è una in particolare.

“Ma allora ci vuoi proprio far spoilerare tutto! In effetti negli ultimi tempi c’è stata tanta richiesta di determinati tipi di prodotti e dato che Ben di Bio offre anche diversi articoli cosiddetti “no-food” (non alimentari), abbiamo pensato di dedicare più spazio anche agli incensi, gli oli essenziali, le borracce, le tazze, ma soprattutto a minerali e cristalli. I clienti potranno scegliere tra quasi 90 tipologie di bracciali diversi, tutti esclusivamente di minerali naturali, perché da sempre cerchiamo di proporre il più possibile articoli plastic free.

Ci state facendo veramente incuriosire. Ma quando ci sarà questa “nuova” inaugurazione?

“Purtroppo per realizzare il nostro progetto dovremo rimanere chiusi dal 14 al 19 Aprile, ma per il 20 Aprile siete tutti invitati alla nuova apertura.

Nuovi interni, nuovi prodotti, ma vecchi principi.

Un brindisi di buon augurio è d’obbligo. Vi aspettiamo!”