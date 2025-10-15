Una tenda per Osvaldo Paoletti. Iniziativa solidale del Jolly Bar con il supporto di Loris La Corcia
Nel gruppo Facebook “Sei cervetrano se…” è stato pubblicato oggi un post che informa della realizzazione di una nuova “dimora” per Osvaldo Paoletti, “visto l’inverno alle porte”. L’iniziativa è del Jolly Bar, che “ha comprato la tenda”, con la collaborazione di Loris La Corcia, che “ha eseguito bonifica e montaggio”.
Sotto al post si è sviluppato un confronto molto partecipato.
Nei commenti prevale un doppio sentimento. Di gratitudine verso chi ha offerto un riparo immediato (Jolly Bar e Loris La Corcia). Ma anche di preoccupazione perché una tenda, specie d’inverno, non è ritenuta una sistemazione dignitosa.
Molti chiedono un intervento dei servizi sociali e del Comune per garantire una soluzione stabile. C’è infatti chi denuncia una mancanza d’azione dell’Amministrazione, richiamando anche la responsabilità dell’intera comunità.
Ma, allo stesso tempo, alcuni sostengono e ricordano che Osvaldo Paoletti abbia rifiutato le sistemazioni che gli sono state proposte, e citano episodi passati.