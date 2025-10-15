Martedì 21 ottobre a Roma il truck della prevenzione in viale dello Scalo di San Lorenzo 16, negli spazi di FS Logistix

“FrecciaRosa” torna allo Scalo San Lorenzo, negli spazi di FS Logistix, con il “Truck della prevenzione”. Questa iniziativa è promossa da Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il patrocinio del Ministero della Salute. E si terrà martedì 21 ottobre in viale dello Scalo di San Lorenzo 16, offrendo gratuitamente uno screening per la prevenzione del tumore al seno, e la vaccinazione contro l’HPV, in collaborazione con ASL Roma 1 e Sapienza Università di Roma.

Durante la giornata saranno attivi e disponibili i seguenti servizi:

Pap test/HPV test: per donne 25–64 anni residenti nel bacino di competenza della ASL Roma 1;

Vaccinazione HPV: per ragazzi e ragazze 11–26 anni, senza distinzione rispetto a residenza e domicilio;

Mammografie: donne 45–49 anni (con prenotazione obbligatoria) e 50–74 anni (accesso libero), residenti nell’area della ASL Roma 1;

Ritiro kit colon retto: per uomini e donne 50–74 anni;

Vaccinazione antinfluenzale e screening HCV.

Durante la giornata i volontari di “Fondazione IncontraDonna” distribuiranno il “Vademecum della Salute”, redatto in collaborazione con il Ministero della Salute. Sarà inoltre possibile prenotare gli screening per tutta la Regione Lazio, e saranno portate avanti attività di sensibilizzazione sulle campagne di prevenzione attive.

L’appuntamento di martedì 21 prossimo, punta a replicare il risultato del 2024. Quando allo Scalo San Lorenzo sono state effettuate oltre 200 prestazioni gratuite a circa 150 persone, tra screening oncologici, vaccinazioni HPV e antinfluenzale.

FrecciaRosa è la campagna di prevenzione del tumore al seno promossa da “Fondazione IncontraDonna” e “Gruppo FS”. Questa campagna, per tutto il mese di ottobre, prevede consulti a bordo dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionale. Giunta alla 15ª edizione, è divenuta nel tempo un momento di grande valore sociale e sanitario. Ha per questo ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il terzo anno consecutivo, la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Da ricordare che, nell’ultima edizione, il progetto FrecciaRosa ha raggiunto 42 milioni di passeggeri. Con 1.500 prestazioni erogate, 46 treni coinvolti, oltre 100 tra medici e volontari impegnati e 22.708 copie del “Vademecum della Salute” distribuite.