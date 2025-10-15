Il Sindaco Gubetti: “Un passo in più verso la Farmacia dei Servizi, con un’offerta sempre più vicina ai cittadini”

Nuovo passo avanti per l’ampliamento dei servizi sanitari nelle farmacie comunali di Cerveteri: da oggi è attivo il servizio di elettrocardiogramma (ECG) presso la Farmacia Comunale n.6, al costo calmierato di 22 euro.

Un esame rapido, indolore e non invasivo, che consente di rilevare anomalie cardiache come aritmie, sofferenze coronariche o segnali di rischio d’infarto.

Cerveteri, nelle farmacia comunale 6 arriva il servizio di elettrocardiogramma (ECG)

«È un ulteriore tassello nel progetto della Farmacia dei Servizi, con cui vogliamo trasformare le nostre farmacie in veri e propri presìdi sanitari di prossimità – spiega il Sindaco Elena Gubetti –. L’obiettivo è rendere gli esami diagnostici più accessibili, promuovere la prevenzione e ridurre tempi e spostamenti per i cittadini».

Il progetto, portato avanti dal Comune in collaborazione con Multiservizi Caerite, punta a rafforzare la rete sanitaria locale, offrendo servizi utili direttamente sul territorio.

«Le farmacie oggi sono molto più che punti vendita di medicinali: sono spazi in cui ci si prende cura della salute in modo semplice e veloce. E questo è solo l’inizio», conclude il Sindaco.

Per informazioni e prenotazioni:

📞 06 69401745

📱 WhatsApp: 06 87673497