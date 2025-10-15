Oltre che davanti le scuole, posizionati anche in via Colle dell’Asino e vicino l’Ufficio Postale di via Settevene Palo

Cerveteri, viabilità e sicurezza stradale vicino le scuole

Partiranno domani mattina a Cerveteri i lavori per l’installazione dei cuscinetti berlinesi, dissuasori di velocità volti a migliorare la sicurezza stradale nelle zone più sensibili del territorio. Lo annuncia il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri, spiegando che gli interventi sono stati decisi sulla base di segnalazioni dei cittadini e sopralluoghi effettuati con la Polizia Locale.

Cerveteri, viabilità e sicurezza stradale vicino le scuole: inizia il posizionamento dei cuscinetti berlinesi

I dispositivi verranno posizionati in particolare in prossimità delle scuole: Roberto Luchetti, Enrico Mattei, Salvo D’Acquisto, Giovanni Cena, oltre che in via Colle dell’Asino (dove si trova un asilo nido) e lungo via Settevene Palo, vicino all’Ufficio Postale. Interventi previsti anche in via Fontana Morella all’intersezione con via Italo Chirieletti.

«Sono strumenti utili – ha sottolineato Ferri – ma serve prima di tutto il rispetto del codice della strada. Solo con una guida attenta e responsabile questi dissuasori potranno essere davvero efficaci».

Il Vicesindaco ha infine ringraziato il Comando della Polizia Locale e in particolare il Commissario Capo Maggiore Cinzia Luchetti per il supporto nell’organizzazione dell’intervento.