Cerveteri, pareggio e qualificazione agli ottavi di Coppa Italia

Ferruzzi e Bezziccheri autori dei goal in una gara piena di emozioni e ricca di occasioni

Prova maiuscola del Cerveteri, che pareggiando 2- 2 sul campo di Villa Adriana conquista l’accesso agli ottavi di Coppa Italia. Gli etruschi passano in svantaggio a pochi secondi dal fischio d’inizio, pareggiando con Ferruzzi e sfiorando con Dato il secondo goal. Nella ripresa i locali passano di nuovo in vantaggio, ma i Cervi non si arrendono, e cominciano a spingere il piede sull’accelleratore, creando seri pericoli al portiere ospite. Il goal del pari è di Bezziccheri, l’ Ariete colpisce di testa a pochi minuti dalla fine. E’ festa in campo, dopo una prestazione coraggiosa e di sostanza.

“Abbiamo fatto una gara avvincente, sempre in partita, concentrati e molto determinati. Meritiamo il passaggio del turno, ci stiamo riprendendo quando perso nelle prime gare di campionato – ha detto a margine il presidente Lupi”.